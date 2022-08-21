Любили не за внешность: как сложилась судьба главной «дурнушки» советского кино

В актерской среде процветает миф: чтобы пробиться на сцену, нужно иметь приятную внешность. Однако, эта актриса доказывает обратное: для того, чтобы быть востребованной, достаточно харизмы.

Аудитория узнала Людмилу Дмитриеву по роли в фильме «Ищите женщину». В молодости красавицей актриса не была, что, впрочем, не помешало ей стать известной. Дмитриева носила короткую стрижку и очки, маскирующие половину ее лица.

Дважды Дмитриева была замужем: второй брак с художником-декоратором Юрием Сенчишиным длится и по сей день.

В свои 75 актриса способна дать фору более молодым коллегам. В свое время актриса упрочила свои позиции благодаря лентам «Метод Лавровой», «Институт благородных девиц» и другим. Интервью знаменитость предпочитает не раздавать. Лишь однажды она созналась: исполнительница множества ролей и представить не могла, что станет столь успешной.