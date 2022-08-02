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Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать

2 августа 2022 15:50
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать

Билли Зейн превратился из секс-символа в примерного семьянина.

После выхода фильма «Титаник» на исполнителей главных ролей обрушилась огромная популярность. В блокбастере 1997 года актер Билли Зейн сыграл богатого сноба-жениха Роуз. Его экранному дуэту с Кейт Уинслет поверили зрители. Актер стал считаться секс-символом: некоторые из поклонниц отмечали, что он куда привлекательнее юного ДиКаприо. Но за прошедшие 25 лет Зейн изменился так, что сегодня его не узнать.

Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать

На днях он засветился на отдыхе на пляже. Выяснилось, что 56-летний актер лишился шикарной шевелюры и сильно располнел. Но ни абсолютно лысая голова, ни большой и неидеальный живот не мешали ему наслаждаться морским отпуском — Зейн даже не обращал внимания на папарацци.

Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать

Возможно, уверенности в себе ему добавляет сложившееся семейное счастье. На заре карьеры он крутил романы с признанными красавицами Голливуда — актрисами Лизой Коллинз, Келли Брук и другими. Но в 2010 году он встретил модель Кэндис Нэйл, которая смогла завоевать его сердце. С тех пор они живут в гражданском браке и воспитывают двух дочерей.

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Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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