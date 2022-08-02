Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать

После выхода фильма «Титаник» на исполнителей главных ролей обрушилась огромная популярность. В блокбастере 1997 года актер Билли Зейн сыграл богатого сноба-жениха Роуз. Его экранному дуэту с Кейт Уинслет поверили зрители. Актер стал считаться секс-символом: некоторые из поклонниц отмечали, что он куда привлекательнее юного ДиКаприо. Но за прошедшие 25 лет Зейн изменился так, что сегодня его не узнать.

На днях он засветился на отдыхе на пляже. Выяснилось, что 56-летний актер лишился шикарной шевелюры и сильно располнел. Но ни абсолютно лысая голова, ни большой и неидеальный живот не мешали ему наслаждаться морским отпуском — Зейн даже не обращал внимания на папарацци.

Возможно, уверенности в себе ему добавляет сложившееся семейное счастье. На заре карьеры он крутил романы с признанными красавицами Голливуда — актрисами Лизой Коллинз, Келли Брук и другими. Но в 2010 году он встретил модель Кэндис Нэйл, которая смогла завоевать его сердце. С тех пор они живут в гражданском браке и воспитывают двух дочерей.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало