Ляп в «Гостье из будущего» заметит самый невнимательный: сразу бросается в глаза

Без ляпов не обходится практически ни один фильм, и даже любимые всеми советские шедевры не исключения. Создатели картины «Гостья из будущего» допустили досадную ошибку, которая и сегодня вводит зрителей в недоумение.

Когда робот Вертер объясняет Коле, как тот может попасть на космодром, он отправляет его на автобус и советует добраться на нем до проспекта Мира. А оттуда, по словам робота, уже можно флипнуть на космодром. Звучит довольно логично, но вот на остановке мальчик явно растерялся, и внимательные зрители поймут почему.

Если смотреть на указатели маршрутов на том самом автобусе, то он уже находится на проспекте Мира, так что ехать Коле никуда не нужно. Можно было бы предположить, что ошибка в указателях, но нет — в кадр попадает гостиница «Космос», которая расположена именно на проспекте Мира.

Неудивительно, что герой растерялся. Мало того что в будущем все выглядит странным, так его еще и отправили ехать туда, где он уже находится.