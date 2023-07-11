Ляп из «Кавказской пленницы» замечали только самые внимательные: внимание на одежду

Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» остается любимым фильмом уже не для одного поколения. Миллионы зрителей пересматривают приключения Шурика и даже не догадываются о заметных ляпах, которые можно встретить в одной из сцен.

Так, во время туристического похода героев Александра Демьяненко и Натальи Варлей можно заметить сразу несколько несостыковок. Например, Шурик, пытаясь забраться в спальный мешок, сначала предстает перед зрителями босым. Однако уже в следующей сцене он падает в реку. Выбравшись на сушу, герой оказывается в мокрой обуви.

Неожиданным образом меняется одежда и у Варлей. В сцене со спальным мешком она появляется в полосатой футболке. Потом оставляет ее сушиться, но уже в следующих кадрах на ней белоснежная майка.

Подобные несостыковки шокируют поклонников. Однако многие отмечают, что они никак не влияют на качество фильма.