Лишний вес поставил крест на карьере: внешность Елизаветы из «Гардемаринов» лишит вас дара речи

После болезни она так и не смогла восстановиться.

Елене Цыплаковой повезло в ранние годы ее карьеры сняться в нескольких значимых картинах и навсегда запомниться советскому и российскому зрителю. В ее актерском списке есть такие картины, как «Школьный вальс», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Гардемарины, вперед!.

Белая полоса в жизни женщины закончилась после поездки в Африку. Ей диагностировали малярию и с помощью инновационного средства смогли вылечить от страшного заболевания. Но за это артистка расплатилась своей стройной фигурой. Из-за лечения случился сбой обмена веществ, и она начала быстро набирать вес.

Новые формы не позволили Елене снова сыграть главных героинь, и она решила стать режиссером.

Сегодня актриса старается следить за своим здоровьем, но лишний вес никуда не уходит. В полноватой седой женщине теперь не узнать красавицу из советских фильмов.