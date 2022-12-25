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Лишний вес поставил крест на карьере: внешность Елизаветы из «Гардемаринов» лишит вас дара речи

25 декабря 2022 08:15
Лишний вес поставил крест на карьере: внешность Елизаветы из «Гардемаринов» лишит вас дара речи

После болезни она так и не смогла восстановиться.

Елене Цыплаковой повезло в ранние годы ее карьеры сняться в нескольких значимых картинах и навсегда запомниться советскому и российскому зрителю. В ее актерском списке есть такие картины, как «Школьный вальс», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Гардемарины, вперед!.

Белая полоса в жизни женщины закончилась после поездки в Африку. Ей диагностировали малярию и с помощью инновационного средства смогли вылечить от страшного заболевания. Но за это артистка расплатилась своей стройной фигурой. Из-за лечения случился сбой обмена веществ, и она начала быстро набирать вес.

Новые формы не позволили Елене снова сыграть главных героинь, и она решила стать режиссером.

Сегодня актриса старается следить за своим здоровьем, но лишний вес никуда не уходит. В полноватой седой женщине теперь не узнать красавицу из советских фильмов.

Лишний вес поставил крест на карьере: внешность Елизаветы из «Гардемаринов» лишит вас дара речи
Фото: кадры из фильма "Гардемарины, вперед!" (1987), кадр из сериала "Сельский детектив. Кино по-ольховски" (2022)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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