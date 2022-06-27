Лишилась привычных удобств: 66-летняя Долина ошеломила россиян

Лариса Долина взбудоражила поклонников, отправившись на родину Роберта Рождественского. Публикациями знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

Не так давно наследница знаменитого поэта Екатерина пригласила исполнительницу на фестиваль, посвященный литератору. Само же мероприятие проходит на родине автора в селе Косиха в Алтайском крае. Как оказалось, Долину впечатлило единение с природой, чем она и поделилась в социальных сетях, опубликовав, например, видео с уличным рукомойником.

«Таких высоченных берез я не видела нигде, такой простор, такая девственная природа», — заметила певица.

Кроме того, артистка осталась в восторге и от самого фестиваля. По словам исполнительницы, она была счастлива почтить память и вновь спеть песни на слова Рождественского вместе с другими знаменитостями.

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