Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишилась привычных удобств: 66-летняя Долина ошеломила россиян

Лишилась привычных удобств: 66-летняя Долина ошеломила россиян

27 июня 2022 13:55
Лишилась привычных удобств: 66-летняя Долина ошеломила россиян

Певица не стала скрывать правду от фанатов.

Лариса Долина взбудоражила поклонников, отправившись на родину Роберта Рождественского. Публикациями знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

Не так давно наследница знаменитого поэта Екатерина пригласила исполнительницу на фестиваль, посвященный литератору. Само же мероприятие проходит на родине автора в селе Косиха в Алтайском крае. Как оказалось, Долину впечатлило единение с природой, чем она и поделилась в социальных сетях, опубликовав, например, видео с уличным рукомойником.

«Таких высоченных берез я не видела нигде, такой простор, такая девственная природа», — заметила певица.

Кроме того, артистка осталась в восторге и от самого фестиваля. По словам исполнительницы, она была счастлива почтить память и вновь спеть песни на слова Рождественского вместе с другими знаменитостями.

«Мучился еще 40 минут»: что происходило с Шатуновым перед смертью, описал его директор

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video