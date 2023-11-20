«Лицо пьющей женщины»: от красоты Вертинской не осталось и следа (фото)

Анастасия Вертинская никогда не откровенничала на тему внешности. Свои секреты красоты знаменитость предпочитает оставлять при себе. Но народу ясно одно: звезда экрана не раз прибегала к пластике.

Когда-то артистка была одной из первых красавиц советского кино. Время никого не щадит. Разменять восьмой десяток и быть без морщин — такое ни одной женщине не под силу. Другое дело, что многие выбирают естественное старение и часто выглядят гораздо лучше тех, кто решил побороться за молодость и красоту.

Какие именно процедуры сделала актриса, доподлинно не известно. В любом случае она сильно изуродовала себя. По крайней мере, к такому выводу пришли интернет-пользователи, когда увидели редкие кадры с Вертинской.