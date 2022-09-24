Лица больше никто не видел: звезда «Большой перемены» покинула страну не просто так

Судьба Ирины (Ирэн) Азер похожа на остросюжетный фильм. Девочка появилась на свет в семье иранского генерала Рене Азера, бежавшего в СССР. Когда иранский режим пал, генерал решил вернуться на родину вместе с русской женой и двумя дочками – Ирэн и Делой. Но вскоре отец умер – и семья уехала обратно в Советский Союз.

В 16 лет Ирина Азер дебютировала как модель, а в 19 снялась в культовом фильме «Большая перемена». Артистка также засветилась в передаче «Кабачок „13 стульев“».

Азер мечтала о семейном счастье и вышла замуж за журналиста Юрия Шварца, у пары родилась дочь. Но идиллия длилась недолго – актрисе изменил муж, и она подала на развод. Неудачи начались и в карьере.

В 90-е работы не стало – Ирина Азер даже пыталась продавать нижнее белье, но бизнес не пошел. Артистка уехала в США, но там тоже не сложилось. Азер вернулась на родину, не зная, какие испытания ей еще предстоит пережить.

Ее сестра Дела овдовела, а вскоре лишилась жилья, став жертвой мошенников. Дела начала выпивать и тяжело болела, а потом и вовсе решила уйти из жизни. После такого Ирина не могла оставаться в России и улетела в США.

Сейчас Ирина Азер живет в Штатах с детьми и внуками. Бывшая звезда оставила кино и теперь ведет успешный бизнес в сфере недвижимости.