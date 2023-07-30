Леонов в «Бедном гусаре» сперва умирал особо жестоко: роковую сцену пришлось согласовывать с КГБ

Картина «О бедном гусаре замолвите слово» увидела свет в начале 80-х. Режиссеру Эльдару Рязанову пришлось преодолеть немало трудностей, он и сам впоследствии называл ее самой непосильной своей работой. Сначала долго пришлось добиваться во всевозможных инстанциях разрешения на съемки, затем переписывать сценарий из-за резкого ужесточения цензуры.

Одну из проблем Рязанову помог решить Евгений Леонов, исполнитель роли Афанасия Бубенцова. Согласно изначальному сценарию, его персонажа должны были расстрелять. Съемки хотели провести на Воробьевых горах, но из-за Олимпиады спецслужбы не хотели давать добро.

Евгению Леонову пришлось ехать в КГБ и просить, чтобы разрешили его расстрелять. Сначала принимавший его генерал очень удивился, но затем разрешил съемки. По легенде, он даже взял у знаменитого артиста автограф. К сожалению, усилия Леонова прошли даром. В итоге смерть его персонажа сочли слишком жестокой и заменили — Афанасий скончался от сердечного приступа.