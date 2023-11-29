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Леонов стал первой звездой советской эротики: эти кадры видели все, кто жил в СССР

29 ноября 2023 06:30
Леонов стал первой звездой советской эротики: эти кадры видели все, кто жил в СССР

Незабываемое зрелище.

Евгений Леонов дважды рискнул своей жизнью во время съемок знаменитого фильма «Полосатый рейс». Первый раз, когда остался один на один с опасным хищником — огромным тигром. А про второй и вспоминать-то стыдно.

Артист осмелился стать первой звездой советской эротики, сверкнув на экране тем, что от посторонних глаз принято прятать. В одной из сцен герой популярной картины выбегает из ванной комнаты, явив миру — подумать только — обнаженную пятую точку. Эти кадры врезались в память всем, кто жил в Советском Союзе. Такого неискушенные зрители прежде не видели.

Особенно пикантный момент впечатлил высоконравственную Екатерину Фурцеву. Очевидцы вспоминают, что министр впала в неистовую ярость. Но это, впрочем, случалось с ней довольно регулярно. Закрывшись в своем кабинете, она раз за разом пересматривала провокационный эпизод, а после потребовала вырезать стыд и срам из фильма.

Леонов стал первой звездой советской эротики: эти кадры видели все, кто жил в СССР
Фото: Кадры из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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