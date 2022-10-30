Легендарное кино могли запретить, и виновата Гермиона: как и почему «Гарри Поттер» чуть не стал фильмом «для взрослых»

Франшиза о приключениях волшебника Гарри Поттера у многих ассоциируется с детством, со сказками и волшебством. Чтобы добиться такого эффекта, создателям картины пришлось вырезать многие моменты, которые могли бы испугать юных зрителей.

Сцена в поместье Малфоев получилась одной из наиболее пугающих в серии фильмов, ведь мы увидели, как Беллатриса в исполнении Хелены Бонэм Картер пытается Гермиону Грейнджер.

Эмма Уотсон, сыгравашая роль Гермионы, настолько вжилась в роль, что эпизод пришлось обрезать.

Крики Эммы были настолько душераздирающими, что фильм получил бы рейтинг 18+ в США.

Из фильма «Дары смерти. Часть 1» также убрали сцену, в которой Батильда Бэгшот внезапно превращается в змею Волан-де-Морта Нагини. Эпизод отказались снимать, сочтя его слишком страшным для детского кино.