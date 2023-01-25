Легендарная фраза из «Кавказской пленницы», которую вы произносите неправильно

Комедия «Кавказская пленница» вышла на советские экраны во второй половине 60-х и сразу же стала народным хитом. Миллионы поклонников растащили цитаты из любимого фильма, но, как оказалось, в некоторые фразы закрались ошибки.

Так, самой известной цитатой из фильма стала «В моем доме попрошу не выражаться!», которую произносит герой Фрунзика Мкртчяна дядя Джабраил. До сих пор в разговорах можно услышать это выражение, однако в самом фильме оно звучит иначе. Дело в том, что Мкртчян не произносит слово «попрошу».

«В моем доме не выражаться!» — именно так говорит артист.

Помимо этого, как пишут «Народные новости», изменили поклонники и цитату Труса в исполнении Георгия Вицина. В народ ушла фраза «Чей туфля? Мой туфля», однако на самом деле артист произносит совсем другой вариант. В фильме он говорит «Чей туфля? О, мое! Спасибо», когда Бывалый кидает в него обувь.