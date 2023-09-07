Курортный роман: от этой красавицы с бездонными глазами у Ихтиандра родилась внебрачная дочь

Уже в преклонном возрасте Владимир Коренев узнал о том, что у него есть внебрачная дочь. Почти 60 лет ныне покойный актер прожил с женой Алевтиной Константиновой, но, как оказалось, верен ей не был.

В 2016 году на всю страну о себе заявила Наталья Иванова. В студии одного из шоу она рассказала, что много лет назад отдыхала с мечтой миллионов советских женщин в одном санатории. Красавица с бездонными глазами очаровала артиста. История эта закончилась тем, что на свет появилась Евгения Харькова.

Ихтиандр никак не комментировал новость о еще одной наследнице. Законнорожденная дочь знаменитости Ирина Коренева позднее рассказала журналистам, что ее отец лишь посмеялся над выпуском программы, в котором ему «сделали рекламу», выставив сексуальным гигантом. Однако слова Ивановой оказались правдой. Родство Евгении и звезды фильма «Человек-амфибия» впоследствии было доказано при помощи ДНК-теста.