Культовый Шурик был не тем, кем казался полвека: выдала одна деталь

Не все так просто с этим интеллигентом.

Герой гайдаевских комедий Шурик многим видится как прилежный и ответственный студент. Однако на этот счет есть большие сомнения.

В новелле «Наваждение» Шурику предстоит сдача экзамена. В одной из начальных сцен он подбегает к приятелю и буквально требует у него дать конспекты. Но тот уже вручил их другим ребятам. Тогда герой Александра Демьяненко направляется к «студенту-лопуху», который в это время проверял на вшивость свою чудо-аппаратуру. Шурик врывается в его комнату с намерением выпросить конспект, но получает от ворот поворот.

Отсюда следует вывод, что главный герой не посещал ни одного занятия, поэтому накануне экзамена остался без учебных материалов и записей. Выходит, что Шурик был безответственным прогульщиком? Спасла нерадивого студента неслыханная удача: совершенно случайно он встретил Лиду, у которой была вся нужная информация.

Впрочем, и здесь все не так однозначно. Пользователи Сети встали на защиту Шурика и объяснили, почему у него не оказалось этих злосчастных материалов: