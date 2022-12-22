Культовый фильм с оскароносными актерами с треском провалился: не поверите почему

Когда в 1950-х режиссер Сидни Люмет приступал к съемкам драмы «12 разгневанных мужчин», он не сомневался, что фильм будет иметь успех. Он создал у зрителей ощущение, что комната с присяжными постепенно становится все теснее и теснее по мере развития конфликта. Такой эффект получался за счет работы с объективами. Менялась и высота кадра: начало картины снималось сверху, а финал уже из положения снизу.

Работа над картиной заняла меньше трех недель, а ее бюджет составил 349 тысяч долларов. Генри Фонда, например, вообще отказался от гонорара и вложил в ленту собственные средства, выступив продюсером. Но в прокате драма с треском провалилась.

Как раз в те годы Голливуд развивал цветное кино, а Люмет снял ленту в черно-белой стилистике. Кроме того, несмотря на то, что на главные роли были приглашены сплошь оскароносные актеры, их фамилии были зрителям не знакомы. Только с годами картина стала культовой и теперь считается пособием по режиссуре.