Культовый фильм откроется с новой стороны: такого про «Иронию судьбы» вы точно не знали

В Сети предположили, как строилась бы известная картина, если посмотреть на нее с позиции другого героя.

Уже более 45 лет фильм «Ирония судьбы» несет звание главной новогодней картины страны. Без истории о Наде и Жене не обходятся в некоторых семьях ни одни проводы старого года. Под мелодраму нарезают салаты, накрывают на стол и принимают гостей. И в тысячный раз следят за отношениями в сложном любовном многоугольнике.

А в Сети уже предположили, что культовый фильм откроется с новой стороны, если посмотреть на него с позиции другого героя. Фактически все это время зрители видели лишь версию событий Лукашина. А, например, для Ипполита все происходящее было сюрреалистической драмой, когда в квартире его любимой женщины внезапно оказывается нетрезвый мужчина, чудом завоевавший ее расположение.

Для невесты Жени — Гали — история выглядит очень обидно. Она до последнего готовилась к встрече Нового года с возлюбленным. А он умудрился испортить всем праздник, заставить родных переживать, а после этого еще и безжалостно бросил девушку. Со стороны героини Лии Ахеджаковой все происходящее выглядело максимально неловко. Ее героиня должна была встречать Новый год в компании коллеги-учительницы и ее жениха, а вместо этого наблюдала, как подруга целовалась с незнакомым мужчиной.