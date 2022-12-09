Куда только смотрел? Самый досадный ляп Гайдая нашли в «Спортлото-82»

Леонид Гайдай представил свою комедию «Спортлото-82» в 1982 году. Далеко не все зрители остались в восторге от картины, а одна из причин этого — киноляп, который позволил себе прославленный режиссер.

Так, сюжет фильма крутится вокруг лотерейного билета, который оказывается выигрышным. Он появляется во многих сценах картины, его показывают как издалека, так и крупным планом, и именно его можно назвать главным героем фильма. И из-за столь частых появлений зрителям удается разглядеть, что его номер во многих эпизодах отличается, хотя речь идет об одном и том же билете.

Как отмечают поклонники фильма, они не ожидали такого безответственного отношения режиссера, который за месяцы работы над лентой ни разу не проверил, какой билет использует. Многие до сих пор осуждают Гайдая за ошибку, которую он допустил в фильме, и уверены, что из-за этого она считается одной из худших в карьере постановщика.