Куда только Михалков смотрел? В «Сибирском цирюльнике» найдены глупейшие ляпы

Никита Михалков представил свою историческую драму «Сибирский цирюльник» в 1998 году. Фильм был высоко оценен публикой и получил множество наград. И лишь самые внимательные зрители смогли обнаружить несколько весьма серьезных ляпов, которые позволила себе съемочная группа.

Так, часть действия картины происходит в США в самом начале 1900-х. И в одной из сцен зрители видят флаг страны, на котором 50 звезд. Однако в тот исторический период на флаге должно быть лишь 45 звезд. Не должны появляться в кадре и противогазы. Их начали использовать лишь после Первой мировой войны, а в то время даже не изобрели.

Ошибся Михалков даже тогда, когда показывал Россию. Например, в 1885 году кадеты носят винтовки Мосина, но в то время их даже не существовало. Оружие было взято на вооружение в 1891 году, а до этого военные ходили с винтовками Бердана.