Кто поет песни в фильме «Ирония судьбы»?

26 ноября 2025 12:30
В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» большинство песен вместо актеров спели профессиональные исполнители.

Представьте себе «Иронию судьбы» без нежных мелодий, без строк «Никого не будет в доме…» или «Если у вас нету тёти…». Невозможно? Вот и мы думаем, что эти песни давно слились с фильмом в единое целое. Но знаете ли вы, чьи голоса на самом деле звучат за кадром? Давайте приоткроем музыкальную завесу над любимой картиной.

Голоса, которые мы не видим, но слышим

В фильме сложилась любопытная ситуация: главные герои поют — но не своими голосами. Эльдар Рязанов сделал ставку на профессиональных исполнителей, и вот кто оказался за кулисами вокальных партий:

  • Сергей Никитин подарил голос Жене Лукашину. Именно он исполняет «Со мною вот что происходит», «Никого не будет в доме», «Если у вас нету тёти» и «Я спросил у ясеня». Его тёплый, слегка приглушённый тембр идеально вписался в образ интеллигентного, немного растерянного Лукашина.
  • Алла Пугачёва озвучила Надю Шевелёву. Её голос звучит в песнях «По улице моей», «На Тихорецкую», «Мне нравится» и «У зеркала». На тот момент Пугачёва ещё не была мегазвездой масштаба позднейших лет, но её вокальная выразительность уже была очевидна.

Поэзия в кадре: кто читал «Балладу о прокуренном вагоне»

Стихотворение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» звучит в исполнении самих актёров — Андрея Мягкова (Женя Лукашин) и Валентины Талызиной (подруга Валя). Этот художественный ход создаёт особую интимную интонацию: слова звучат не как декламация, а как сокровенный разговор.

Но Рязанов не оставил Мягкова без вокальной партии навсегда. В следующем их совместном фильме — «Служебном романе» — актёр уже сам исполнил все свои песни. Это стало своеобразным компромиссом и доказательством того, что талант Мягкова как певца тоже заслуживает внимания.

Елена Королева
