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«Кто этот дедушка?»: покинувшего страну Лепса едва узнали

28 июня 2022 13:30
«Кто этот дедушка?»: покинувшего страну Лепса едва узнали

После развода с женой артист стал выглядеть значительно старше.

59-летний Григорий Лепс накануне своего юбилейного дня рождения решил устроить отпуск и покинул страну. Он поделился с подписчиками в соцсетях снимками, сделанными у фонтана Треви в Риме. На фото он позирует в просторной голубой рубашке, бордовых свободных брюках и солнцезащитных очках. Но артиста едва узнали фанаты.

«Кто этот дедушка?» — изумились некоторые комментаторы.

«Кто этот дедушка?»: покинувшего страну Лепса едва узнали

Пользователи отметили, что после развода с женой Анной Шаплыковой Лепс выглядит постаревшим и изможденным. Хотя ранее он, напротив, казался бодрым, не уступая молодым коллегам на сцене. А вот Анна после расставания стала больше времени уделять внешности. Подписчики заметили, что она обновила цвет волос и выбирает более яркие наряды.

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Напомним, супруги развелись в конце прошлого года. О причинах разрыва они до сих пор не сообщают. В Сети ходили слухи, что Лепс изменял жене, а также злоупотреблял горячительными напитками. В какой-то момент Шаплыкова якобы устала терпеть выходки мужа и первая подала на развод.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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