Кровь из глаз: не все знают, что «Служебный роман» дважды снимали в СССР
Получилось лишь со второй попытки.
С картиной Эльдара Рязанова «Служебный роман» знакомы все. Но не все знают, что эта лента снята по пьесе «Сослуживцы». И прежде на экраны вышла совсем другая ее экранизация.
Проект 1973 года снял Борис Кондратьев. Участие в работе над ним приняли актеры театра имени Маяковского. В результате у них получилось действо, от которого кровь из глаз.
Фильм слово в слово повторяет детище Эльдара Александровича, но тем не менее производит ужасное впечатление. Как пишет Дзен-канал «Кинодом», рязановские герои получились более яркими, их характеры раскрыты глубже, а потому они стали зрителю ближе, понятнее. А вот телеспектакль достоинствами не блещет, зато недостатков у него хоть отбавляй.
«Телеспектакль по сравнению с фильмом очень тяжеловесный, актеры все возрастные и, прямо скажем, не самые симпатичные. А фильм Рязанова радостный и легкий, как брызги шампанского. Обожаю его», «Спектакль ужасен! Актеры старые, со злыми пустыми глазами, с ужасными вымученными улыбками. Играют отвратительно. Какая-то дурацкая музыка... Все ужасно», — вынесли свой вердикт интернет-пользователи.