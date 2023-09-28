Кровь из глаз: не все знают, что «Служебный роман» дважды снимали в СССР

С картиной Эльдара Рязанова «Служебный роман» знакомы все. Но не все знают, что эта лента снята по пьесе «Сослуживцы». И прежде на экраны вышла совсем другая ее экранизация.

Проект 1973 года снял Борис Кондратьев. Участие в работе над ним приняли актеры театра имени Маяковского. В результате у них получилось действо, от которого кровь из глаз.

Фильм слово в слово повторяет детище Эльдара Александровича, но тем не менее производит ужасное впечатление. Как пишет Дзен-канал «Кинодом», рязановские герои получились более яркими, их характеры раскрыты глубже, а потому они стали зрителю ближе, понятнее. А вот телеспектакль достоинствами не блещет, зато недостатков у него хоть отбавляй.