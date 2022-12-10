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Красавчик из «Маленькой Веры»: как живет и выглядит актер из культового фильма

10 декабря 2022 12:30
Красавчик из «Маленькой Веры»: как живет и выглядит актер из культового фильма

Альфа-самец лишь в кино.

Всеобщая любовь нашла Андрея Соколова после выхода фильма «Маленькая Вера». Картина стала культовой, хоть и навела много шума в СССР. Молодой актер сыграл свою знаменитую роль, будучи студентом второго курса Щукинского училища.

Личная жизнь актера всегда была под пристальным вниманием поклонниц. Соколов был замечен в романах с Патрисией Каас, Мариной Влади, Верой Сотниковой и Александрой Захаровой. Некоторые даже приписывают ему роман с Натальей Негодой, сыгравшей Веру.

Несмотря на это, актер впервые женился лишь после 40 лет, но брак распался.

Сегодня же Андрей Соколов продолжает оставаться востребованным артистом театра и кино. В ближайшем будущем должна пройти премьера сериала «Стюардесса» с его участием. Вместе с этим он занимается преподавательской деятельностью на кафедре актерского мастерства в РГСУ.

Красавчик из «Маленькой Веры»: как живет и выглядит актер из культового фильма
Фото: Legion-Media, Globallookpress.com, кадр из фильма "Маленькая Вера" (1988)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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