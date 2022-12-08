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Кощунство! Эту безобидную сцену в «Иване Васильевиче» Гайдая цензура запретила

8 декабря 2022 09:15
Кощунство! Эту безобидную сцену в «Иване Васильевиче» Гайдая цензура запретила

Цензоры не оценили юмор режиссера.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» была представлена на суд советской публики в 1973 году. Зрители высоко оценили изобретательный фильм, а в особенности им понравились яркие персонажи. При этом по задумке режиссера картина выглядела несколько иначе.

Дело в том, что Леонид Гайдай решил в своей собственной манере взглянуть на личность Ивана Грозного. В картину он включил эпизод, в котором царь в московской квартире Шурика жарит котлеты. Постановщик был уверен, что такая деталь поможет лучше раскрыть героя и станет одним из самых запоминающихся и комичных моментов фильма.

Однако руководство партии не разделило мнение Гайдая. Цензоры вырезали именно этот кусок, отметив, что режиссер решил слишком вольно обойтись с личностью Ивана Грозного. Эксперты оценили это как кощунство, и сцена стала единственной, которую полностью вырезали из готового монтажа.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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