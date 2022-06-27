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Королеву выставили посмешищем на всю страну: такого не ожидал никто

27 июня 2022 11:10
Королеву выставили посмешищем на всю страну: такого не ожидал никто

Публика не осталась в восторге от новой инициативы певицы.

Наташа Королева столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своего авторского марафона. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Только никому...».

Несколько дней назад в социальных сетях знаменитости начали появляться многочисленные публикации, посвященные здоровому образу жизни и внешнему виду Королевой. Как предполагали эксперты, таким образом певица готовит публику к запуску собственного курса, на котором расскажет о методах ухода за собой. Оказалось, все догадки полностью верны. Артистка представила на суд фанатов онлайн-марафон «Стань Королевой».

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Как отмечается на специальном сайте, в трехдневный курс будут входить советы и рекомендации от экспертов индустрии здоровья и красоты. При этом на афише программы позирует сама Королева, красуясь в весьма пикантном наряде. По мнению авторов канала, на самом деле главный секрет молодости артистки заключается в активном использовании фотошопа и других фоторедакторов, а не в специальных упражнениях.

«На обложке марафона ей так вообще лет 20. Курсы фотошопа, наверное, тоже входят в стоимость», — уверены эксперты.

С мнением согласились и поклонники знаменитости. В социальных сетях многие раскритиковали исполнительницу, отметив, что та пошла по пути других своих коллег, когда запустила курс. Как уверены фанаты, Королевой не нужно заниматься подобными программами.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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