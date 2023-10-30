Копия американского фильма: что иностранцев раздражает в «Иронии судьбы»

Американские зрители познакомились с легендарной комедией «Ирония судьбы, или С легким паром!» практически сразу после премьеры в СССР. Критики весьма тепло приняли фильм, признав его советской версией «Этой замечательной жизни». Обычные же зрители оказались разочарованы комедией Эльдара Рязанова.

Дело в том, что любители кино сравнивали «Иронию судьбы» с комедией Вуди Аллена «Энни Холл», которая вышла примерно в то же время. И, как была уверена публика, герои советского фильма поступают совершенно неправильно. Они, как и персонажи Аллена, должны были решиться на интимную связь, что точно был решило все их проблемы.

«Пора им, как героям любого типичного американского фильма, вместе лечь в постель — это развеселит нетерпеливую аудиторию», — писали зрители.

И между «Иронией судьбы» и «Энни Холл», которые казались им очень похожими, американские поклонники непременно выбирали работу Вуди Аллена, а не лирическую работу Эльдара Рязанова.