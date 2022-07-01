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Копирует не только на сцене: оскандалившуюся Анну Асти растоптали

1 июля 2022 16:25
Копирует не только на сцене: оскандалившуюся Анну Асти растоптали

Поклонники не остались в восторге от преображения знаменитости.

Анна Асти столкнулась с критикой пользователей Сети из-за копирования стиля Светланы Лободы. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Только никому...».

В конце июня артистка представила поклонникам свой первый сольный альбом «Феникс» и провела презентацию в одном из московских клубов. Как отметили пользователи Сети, на концерте Асти решила повторить стиль Лободы и надела практически идентичную шубу. Как оказалось, своей коллегой певица вдохновляется не только на сцене, но и в жизни.

На не так давно появившихся снимках видно, что Асти практически полностью переняла манеру одеваться у Лободы. Певица красуется в костюме оверсайз и корсете, чем копирует образы исполнительницы. Также Анна перекрасилась с блондинку и выбирает даже схожие с Лободой солнцезащитные очки.

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Сама артистка при этом пока никак не прокомментировала обвинения пользователей Сети. Как уверены многие фанаты, на такой шаг она решилась из-за давления продюсеров, а не по собственной воле.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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