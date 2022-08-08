Конкурент наследнику Рыбина: сын Хворостовского произвел фурор в Сети

Пару лет назад сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой буквально взорвал соцсети. Подписчицы сравнивали внешность татуированного длинноволосого молодого человека с американской звездой Джейсоном Момоа, полагая, что Василий даже привлекательнее голливудского актера. Но теперь у сына Рыбина появился конкурент.

На днях фурор в Сети произвел младший сын Дмитрия Хворостовского. Когда оперный певец скончался в 2017 году, Максиму было всего 14 лет. Сейчас 19-летний молодой человек вырос, возмужал, отпустил длинные волосы и аккуратную бородку. Фолловеры считают, что чертами лица Максим напоминает отца.

«Вот это красавец, супер!», «Очень похож на отца. Взгляд Дмитрия», «Красавец в своего неотразимого папу», «Жаль, что Хворостовский не успел увидеть сына таким», — подчеркнули комментаторы.

Максим решил пойти по стопам отца и стать музыкантом. В прошлом году он начал записывать треки на диджейском пульте. Кроме того, он научился играть на гитаре. В классической опере Максим себя не видит, куда больше он тяготеет к джазу и року.