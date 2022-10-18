Конфуз на съемках «Ивана Грозного» вскрыл ужас советской действительности

Фильм «Иван Грозный» легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна давно уже стал настоящей классикой советского кино. Но многие сцены не вошли в картину еще на стадии съемок, а причиной тому была Великая Отечественная война, которая шла в то время.

Одной из таких «пропавших» сцен стал фрагмент фильма, в котором по сценарию игравший Грозного Николай Черкасов и исполнитель роли князя Владимира Старицкого Павел Кадочников сидят за столом и едят большой каравай. Но голодавшие из-за суровых военных лет актеры еще до начала съемки съели весь хлебный мякиш через заранее проделанное отверстие. В результате каравай просел и стал напоминать обычную лепешку.

Заметивший это оператор Эйзенштейна Эдуард Тиссэ попытался найти новый каравай для съемок, но поскольку они проходили в Ташкенте, то сделать это в условиях Средней Азии, разумеется, оказалось невозможно. После этого от сцены и решили отказаться.