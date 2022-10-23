Концовку «Иван Васильевич меняет профессию» бесстыдно вырезали цензоры из СССР: финал должен был быть трагичным

Изначальная версия знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» была совсем другой – фильм претерпел множество изменений по соображениям цензуры. Так, в одной из сцен управдом Бунша в образе царя спрашивает, кто же оплатит банкет. В изначальной версии Жорж Милославский должен был ответить: «Народ», но по идеологическим соображениям герой произнес более нейтральную фразу: «Уж точно не мы».

Также из картины вырезали эпизод, в котором Иван Грозный жарит котлеты в московской квартире Шурика. Чем сцена не понравилась чиновникам – неизвестно.

И главное – у фильма должна была быть совсем другая концовка. В первоначальной версии Милославский прячется в телефонной будке, а потом его задерживает милиция в речном трамвайчике. Цензоры посчитали, что зрители успели проникнуться симпатией к обаятельному герою Леонида Куравлева, поэтому их бы расстроил такой финал.