«Комическая старуха»: вот что Михалков сболтнул о Пугачевой

Алла Борисовна Пугачева всю свою жизнь провела на сцене и посвятила ее пению. Песни Примадонны уже несколько поколений остаются народными хитами и до сих пор приносят звезде неплохие гонорары. Однако певица подумывает расширить поле деятельности. Уверенности ей в этом придал режиссер Никита Михалков.

Пугачева рассказала, что Михалков однажды заявил, что ее амплуа — это комическая старуха. Благодаря ему Алла Борисовна без труда сможет прорваться на экраны и сделать блестящую карьеру. Стоит отметить, что в карьере Пугачевой уже были киноработы, однако единственным звездным фильмом певицы можно считать «Женщину, которая поет» 1979 года. Мнение россиян по этому вопросу разделились: одни полностью поддерживают любые начинания звезды, а другие уверены, что ее поезд ушел.

«Всему своё время. Было чудесное время молодости и блеска — пела, сверкала. Сейчас надо отдыхать и садить цветочки», «Всё хорошо вовремя. И Пугачевой тоже давно пора на заслуженный отдых — ничего плохого в этом нет», «О Боге пора уже думать, а не карьере... » — пишут одни пользователи интернета.

«Каждая женщина хотела бы быть такой "старушкой"», — говорят другие.

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