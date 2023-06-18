Комедийная сцена из ленты «Иван Васильевич меняет профессию» шокирует: присмотритесь повнимательнее

Невозможно поверить, что такое могло появиться на экранах в то время.

Осенью 1973 года зрители впервые увидели новую кинокомедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Увидели и тут же влюбились! С тех пор прошел не один десяток лет, а фильм по-прежнему любят, фразы оттуда цитируют наизусть, а актеров помнят в лицо. Однако создание легендарной картины прошло не совсем гладко.

Начнем с того, что сценарий был написан по запрещенной пьесе Булгакова. И это наложило ощутимый отпечаток на всю картину. Чего стоит только то, что по замыслу режиссера Иван Васильевич должен был выглядеть абсолютно иначе. Ведь Гайдай хотел снять в этой роли Никулина.

Но тот категорически отказался сняться в фильме, который создан по скандальному произведению.

Немало было курьезов и с актерами. Например, женский голос Милославского во время телефонного разговора озвучила Наталья Кустинская. Но самым невероятным стало появление в кадре Нины Масловой (царица Марфа Васильевна) с синяком под глазом. Актриса явилась на съемки после очередной гулянки, и гримерам пришлось очень постараться, чтобы все исправить. До конца замазать фингал так и не удалось, поэтому всю сцену Нина должна была отворачиваться и опускать голову.