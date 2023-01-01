Клеймо культовой роли: почему Шарикова из «Собачьего сердца» перестали замечать

Нередко всего одна роль может поставить под угрозу карьеру даже самого талантливого актера. Такая незавидная участь настигла и Владимира Толоконникова.

Артист блестяще воплотил Полиграфа Шарикова в «Собачьем сердце». Известно, что режиссер проекта Владимир Бортко, увидев Толоконникова, наотрез отказался работать с Николаем Караченцовым. Внешность Владимира Алексеевича идеально подходила под образ главного героя, превратившегося из собаки в человека.

Эта лента сделала актера знаменитым не только на весь Советский Союз, но и на весь мир. Вот только цена этой славы оказалась слишком высокой. После выхода картины другие киноделы попросту отказывались замечать артиста, ставшего заложником культовой роли. Никто не сомневался в том, что Толоконников мог похвастаться неординарным талантом, но все это уже не имело никакого значения.

Как пишет портал «Культурология», ассоциация с грубым и хамоватым героем Булгакова еще долго преследовала актера, который в реальной жизни был полной противоположностью своего персонажа. Тем не менее многие поклонники даже не знали его настоящее имя, обращаясь к артисту как к Шарикову. Журналистов тоже интересовало лишь это амплуа знаменитости. Впрочем, Владимир Алексеевич никогда не жалел о том, что снялся в легендарной картине. Толоконников не без гордости отмечал, что такая честь выпадает далеко не каждому артисту.