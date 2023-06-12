Киношному до него далеко: от выходок настоящего Шарапова гремела вся Москва

Детективный пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» приковал к экранам миллионы советских телезрителей. Но мало кто знал, что прототипом Владимира Шарпова стал настоящий офицер, которым в свое время восхищались и которого одновременно боялись многие жители Москвы.

Владимир Арапов был очень ответственным и неравнодушным гражданином. Поэтому он не только работал на заводе, но и служил в Обществе содействия милиции. Вскоре коллеги заметили его тонкий подход к задержанию преступников и даже предложили повышение.

Дело в том, что храбрый мужчина готов был на все во имя справедливости.

Он мог переодеться в женщину только ради того, чтобы поймать воровку в одной из местных школ. А когда Арапов стал руководителем целого отдела, то начал расследовать дело маньяка по кличке Мосгаз. Мужчина придумал хитрую комбинацию и уговорил супругу преступника назначить возлюбленному свидание. В оговоренное время на встречу пришел сам милиционер и задержал нарушителя. Поэтому талант и неординарные выходки оперативника были известны далеко за пределами столицы.