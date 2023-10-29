Караченцов и Жигунов не спасли: эту советскую фантастику признали худшей в истории

Фильмы, снятые по произведениям Кира Булычева, часто удачно «выстреливали». Взять, к примеру, картину «Гостья из будущего». Однако не все экранизации книг Булычева можно назвать удачными.

В 1990 году вышла советско-чехословацкая фантастика «Подземелье ведьм». Режиссером выступил Юрий Мороз. Он позвал в ленту звездный актерский состав — там снялись гардемарин Сергей Жигунов и великий Николай Караченцов. Однако даже именитые артисты не спасли эту слабую картину.

Сюжет разворачивается в далеком будущем.

Экспедиция высаживается на пригодной для жизни планете, однако процессы эволюции идут непривычным образом. Выясняется, что такое развитие — масштабный эксперимент, организованный пришельцами.

По мнению зрителей, создатели фильма отошли от глубокого смысла романа, который рассказывает об опасности прогресса. Морозу не удалось создать столь же интересное и многогранное произведение. А спецэффекты из картона просто вызывают смех. Так советскую фантастику признали одной из худших в истории.