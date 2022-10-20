Какой советский фильм стал любимым у американцев? Россиянам и в голову не придет

Многие американские зрители не скрывают свою любовь к советскому кинематографу. Пользователи Сети внимательно изучают главных режиссеров и актеров и определяются со своими любимчиками, однако далеко не всегда их мнение совпадает с мнением российского зрителя.

Так, американцы остались в восторге от драмы «Чучело» Ролана Быкова. Все посмотревшие в один голос расхвалили трагичную историю о шестикласснице Лене в исполнении Кристины Орбакайте, а также отметили реалистичность сюжета и отличную игру актеров. Как уверены зрители, этот фильм намного превосходит подростковые драмы США того периода.

«Гораздо реалистичнее сценарий и актерская игра острее. Очень недооцененный драгоценный камень», «Этот фильм действительно взволновал меня эмоционально», «Это один из моих любимых российских фильмов. В нем так много тем, а каждый персонаж глубок», — пишут пользователи портала IMDb.

Отметим, что российский зритель не остался в таком же восторге от драмы Быкова. Во время выхода фильма на экраны многие предлагали изъять его из проката и сжечь, так как он порочит честь советских детей. Сегодня же лента тоже вызывает противоречивые чувства: зрители нередко обвиняют режиссера в излишней жестокости.