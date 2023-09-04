«Какой подлец»: Ихтиандр неспроста в одночасье стал изгоем в СССР

Фантастический фильм «Человек-амфибия» мгновенно сделал исполнителей главных ролей советскими звездами. Пока мужчины сходили с ума по красотке Анастасии Вертинской, поклонницы не могли оторвать взгляд от экрана, на котором блистал голубоглазый Владимир Коренев.

Путевку в кино он получил, когда учился еще на последнем курсе ГИТИСа. Режиссеры Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев искали молодого человека, начинающего актера с настоящим морем в глазах. И студент отлично подходил под все эти требования.

После премьеры Коренев превратился в секс-символ СССР. Уже на следующий день ему начал поступать шквал телефонных звонков и писем. Фанатки без труда вычислили дом, где жил актер, и простаивали там часами, надеясь с ним встретиться. Самые смелые проникали в подъезд, оставляли экранному Ихтиандру послания на стенах, рисовали губной помадой сердца и поджигали почтовые ящики.

Чтобы избавиться от образа ловеласа, Коренев согласился на роль отрицательного персонажа в фильме «Свет далекой звезды». И зрители поверили в его перевоплощение: из самого востребованного красавца актер чуть не превратился в изгоя СССР.