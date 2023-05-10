Какой новогодний хит презирали в СССР: сегодня его не посмеют критиковать

Комедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова вышла в прокат в 1956 году и уже несколько поколений радует зрителей ярким сюжетом и новогодним настроением. Однако мало кто из поклонников догадывается, что лента могла и не оказаться в кинотеатрах.

Уже на середине съемочного процесса постановщик столкнулся с худсоветом. Цензоры решили посмотреть, что именно уже сделал Рязанов, и пришли в ужас. Эпизоды будущего фильма показались им безыдейными и бессмысленными.

Помимо этого, чиновников расстроили еще и большие траты на фильм. Режиссер превысил бюджет, израсходовав ценную цветную пленку и требуя дорогостоящие декорации. В итоге они порекомендовали доснять картину, а после забыть о ней как о «чудовищной пошлости» и положить на полку.

Однако директор «Мосфильма» Иван Пырьев, который и предложил Рязанову снимать этот фильм, решил спасти ситуацию. Он отправил готовую часть ленты Михаилу Ромму, который был большим авторитетом в киноиндустрии. Режиссер остался в восторге от работы, после чего чиновники одобрили ленту и выпустили в прокат.

В итоге зрители остались в восторге от фильма Рязанова. Они до сих пор осыпают его комплиментами и пересматривают картину в канун праздников.