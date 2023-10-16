Какой хорошенький: советского Буратино без грима узнаете не сразу (фото)

Зрители увидели детский мюзикл «Приключения Буратино» в самом начале 1976 года. Легкая картина сразу же завоевала любовь публики, а больше всего фанатам запомнился юный Дмитрий Иосифов. Он с блеском справился со своей ролью.

И молодой артист так хорошо вжился в роль, что на долгие годы стал ассоциироваться только с длинным носом и деревянными кудряшками. На улицах зрители узнавали его лишь по жизнерадостному взгляду и улыбке, хотя популярность фильма зашкаливала.

При этом и без грима Иосифов легко покорял публику своей милой внешностью. Молодой актер отличался добротой и отзывчивостью, что тут же располагало всех его новых знакомых.

С годами, как уверены поклонники его творчества, звезда экрана не потерял свою харизму. Иосифов, которому совсем скоро исполнится 58 лет, улыбается все так же задорно, хотя прошедшие годы и сказались на его внешности.