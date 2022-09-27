Какой актер мог заменить Ливанова в роли Шерлока: он подходил даже больше

Советская экранизация романов Артура Конан Дойла 80-х годов была признана одной из лучших в мире. С этим мнением согласились даже британцы. Во многом такой успех удалось достичь благодаря слаженному актерскому дуэту Холмса и Ватсона в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина.

Тем не менее в Сети до сих пор не утихают споры, кто еще из советских звезд мог бы сыграть знаменитого сыщика. Возможным кандидатом пользователи назвали Александра Кайдановского. Он известен по главной роли в ленте Андрея Тарковского «Сталкер».

Зрители подчеркнули, что Кайдановский довольно точно соответствует образу отстраненного интеллектуала, который рисовал в книгах автор. Кроме того, его, как и Ливанова, отличает некая форма «пижонства»: однажды Александр даже выкупил со съемок шикарный белый костюм, чтобы носить его и в жизни.

Кроме того, актер имел прямое отношение к истории Шерлока Холмса. В телеинсценировке «Собака Баскервилей» 1971 года Кайдановский ярко сыграл Степлтона. И уже тогда зрители решили, что ему куда больше бы подошла роль детектива. Многие из них до сих пор так считают.