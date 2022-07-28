«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина

Юрий Николаев резко осудил уехавшего в Израиль Максима Галкина. 73-летний ведущий «Утренней звезды» негодует и не понимает, как юморист, который все свое состояние сколотил на концертах в России, может так высказываться о своей родине. Юрий заявил, что супруг Аллы Пугачевой заработал очень много денег в России.

Николаев считает, что Галкин уехал, потому что очень боится потерять все свои деньги, которые были заработаны за счет государства и благодаря работе на федеральных каналах. Юрий не стал раскрывать заработки коллеги на российском телевидении, однако намекнул на то, что они зашкаливали. «В стране, которую ты сейчас охаиваешь, которую ты если не ненавидишь, то хотя бы презираешь, какое ты имеешь право это делать?», — удивляется Николаев во время шоу «Антонимы ». Телеведущий добавил, что для него такое поведение было бы неприемлемо, поэтому он разочарован в Галкине.