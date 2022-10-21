Какое облегчение! Вскрылась правда об участи льва из «Полосатого рейса»

Комедия «Полосатый рейс» стала одним из самых культовых фильмов СССР. Зрители с упоением наблюдали за приключениями неудачливой команды корабля, которой нужно было перевести тигров. При этом несколько лет назад вокруг картины начали распространяться пугающие слухи: якобы ради финальной сцены тигра Ваську убили.

С подобным заявлением выступил Максим Могилевский в своей книге «Полосатый рейс», выпущенной в 2003 году. По его словам, Ваську застрелил один из пиротехников, чтобы сократить время съемок. Члены съемочной группы никак не прокомментировали неожиданный факт, а со временем публика начала активно распространять этот слух.

Однако информация Могилевского не оказалась правдой. Как рассказал ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Михаил Козлов, у зрителей нет повода для беспокойства. По его данным, тигр благополучно вернулся к себе домой и был в полной безопасности.

«Васька после съемок живой и здоровый вернулся в Ленинградский зоопарк, где еще долго жил, окруженный заботой сотрудников и восторженным интересом посетителей», — признавался Козлов в одном из интервью.

Почему же Могилевский решил распространять такие жестокие домыслы, до сих пор неизвестно. Многие предполагают, что автор просто пересказал слухи, а другие уверены, что таким образом он пытался привлечь внимание к собственному произведению.