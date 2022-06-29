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«Как жить дальше?»: экс-супруг Бузовой огорошил признанием

29 июня 2022 09:20
«Как жить дальше?»: экс-супруг Бузовой огорошил признанием

Дмитрий Тарасов вернулся в соцсети.

35-летний Дмитрий Тарасов пожаловался на проблемы в семье. Накануне он огорошил признанием подписчиков в своих соцсетях, заявив, что за прошедшее время много думал о жизни. Ему пришлось переосмыслить проблемы, которые происходят у него дома. Именно поэтому спортсмен взял паузу от активного пребывания в Сети.

«Надо было подумать, как жить дальше», — подчеркнул Тарасов.

По словам экс-супруга Ольги Бузовой, вскоре все трудности должны решиться. При этом он не стал рассказывать поклонникам, о чем конкретно идет речь. Однако слухи о сложностях в браке Тарасова с Анастасией Костенко ходят последние несколько недель.

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Жена футболиста столкнулась с рядом проблем: сначала она прорекламировала фолловерам услуги блогера, который в итоге оказался мошенником. Костенко даже пришлось приносить извинения подписчикам. А после младший ребенок пары попала в больницу с парагриппом. От сына заразилась и сама Анастасия. Происходящее с женой Тарасов никак не комментировал, словно отстранившись от семьи.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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