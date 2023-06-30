Как выглядел советский Буратино без длинного носа и грима: не мальчик, а загляденье

Главной ролью в карьере Дмитрия Иосифова стала сказка «Приключения Буратино». В картине Леонида Нечаева именно он воплотил главный образ, и миллионы зрителей запомнили его по длинному носу и изогнутым бровям.

Без грима же 11-летний артист выглядел не менее очаровательно. Уже через два года он предстал перед зрителями в картине «Про Красную Шапочку», а позднее — в «Капитане Соври-голове», режиссером которого выступил Николай Лукьянов. Далеко не все зрители тогда смогли узнать его в новых ролях, а те, кто узнал, отмечали, что Иосифов выглядит очаровательным мальчиком и покоряет собеседников с первого взгляда своей открытостью и непринужденностью.

Обаяние удалось сохранить артисту и спустя годы. На недавних снимках в нем все еще узнаваем жизнерадостный Буратино, а его улыбка до сих пор вызывает у всех вокруг радость.