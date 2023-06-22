Как в СССР такое допустили? Этот фильм оскорбил каждого чиновника
Не спас ленту даже первоисточник.
Советская картина «Скверный анекдот», снятая по рассказу Достоевского, вызвала переполох среди чиновников. Руководство приказало положить фильм на полку, где лента и пробыла 20 лет. Что же так разгневало советскую власть?
Сюжет рассказывает о статском советнике, роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. Герой посещает свадьбу своих подчиненных, но его визит только раздразнил гостей. Приглашенные начинают открыто над ним издеваться, что приводит к неожиданному финалу.
Власти пришли в ужас и гнев из-за того, что в картине высмеивалось поведение чиновников и сам народ. Они ждали легковесную и слегка ироничную историю, но получили жесткую сатиру. Неизвестно, как советский режиссер осмелился снять такое кино в самый разгар цензуры. Чиновники восприняли картину как личное оскорбление и перекрыли ей кислород, хоть она и была снята по произведению Достоевского.
В итоге фильм запретили. Лента вышла в свет уже в конце 80-х и произвела фурор как среди критиков, так среди зрителей. В эпоху перестройки былые минусы превратились в плюсы, и публика смогла оценить картину уже новым и менее суровым взглядом.