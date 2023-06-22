Как в СССР такое допустили? Этот фильм оскорбил каждого чиновника

Советская картина «Скверный анекдот», снятая по рассказу Достоевского, вызвала переполох среди чиновников. Руководство приказало положить фильм на полку, где лента и пробыла 20 лет. Что же так разгневало советскую власть?

Сюжет рассказывает о статском советнике, роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. Герой посещает свадьбу своих подчиненных, но его визит только раздразнил гостей. Приглашенные начинают открыто над ним издеваться, что приводит к неожиданному финалу.

Власти пришли в ужас и гнев из-за того, что в картине высмеивалось поведение чиновников и сам народ. Они ждали легковесную и слегка ироничную историю, но получили жесткую сатиру. Неизвестно, как советский режиссер осмелился снять такое кино в самый разгар цензуры. Чиновники восприняли картину как личное оскорбление и перекрыли ей кислород, хоть она и была снята по произведению Достоевского.

В итоге фильм запретили. Лента вышла в свет уже в конце 80-х и произвела фурор как среди критиков, так среди зрителей. В эпоху перестройки былые минусы превратились в плюсы, и публика смогла оценить картину уже новым и менее суровым взглядом.