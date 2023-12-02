Как теперь выглядит вредина Лена из «Операции “Ы”»: бросила кино и не прогадала

Часто случается, что талантливые дети, попадая на съемочную площадку, вызывают восхищение режиссеров и актеров. Так произошло и с маленькой Таней Градовой, которая сыграла в третьей новелле из «Операции “Ы”». Леонид Гайдай пригласил ее на съемки, но увидел в ней потенциал для большой кинокарьеры. Всего лишь в 4 года она уже ступила на путь к славе.

Родители Тани жили неподалеку от Гайдая, и он часто встречался с девочкой, отмечая ее талант. Когда на съемочной площадке возникла необходимость найти маленькую актрису для эпизода, Леонид Иович не раздумывая обратился к Градовым. И вот на площадке вся съемочная бригада встретила девочку с восторгом. Гайдай даже согласился нарушить свои принципы и разрешил Тане сниматься в своей пижаме.

Однако, несмотря на такой успешный дебют, Таня не смогла построить карьеру в кино. После окончания школы она поступила в ГИТИС, но не на актерский, а на театроведческий факультет. Мечты о большой сцене уступили место другим, более реалистичным.

Татьяна стала литературоведом. Сегодня женщина работает редактором на студии звукозаписи, где создаются аудиокниги. Ее жизнь пошла по другому пути. У нее есть взрослый сын и внучка. Татьяне нравится выбранное дело, и она совершенно не жалеет о том, что не связала свою жизнь с кино.