Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался

Со дня выхода на экраны фильма «Мужики!» прошло уже больше сорока лет. В восьмидесятые эта картина моментально стала лидером проката. Ее обожали не только простые зрители, но и власти страны.

Режиссером ленты была Искра Бабич. «Мужики!» стали дебютной работой девушки и прославили ее на всю страну. На роль главного героя Бабич рассматривала только Александра Михайлова. Поначалу актера история не заинтересовала: показалась недостаточно правдоподобной. Он дважды отказывал Искре, и тогда девушка решила познакомить артиста с автором сценария.

Валентин Дьяченко написал «Мужиков!» на основе собственной жизни. В молодости его осудили за шпионаж и отправили в лагеря на десять лет. Там сценарист работал в шахте и встретил девочку Олю, о которой заботился, а после освобождения удочерил. Услышав это, Михайлов не мог сдержать слез и сразу согласился на съемки.