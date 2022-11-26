Как сейчас выглядит модель, которая мечтала стать Джессикой Рэббит из «Кто подставил кролика Роджера?»

Так и не достигла своего идеала.

Уроженку Швеции Пикси Фокс природа одарила привлекательной внешностью – правильные черты лица, стройная фигура и светлые волосы, но девушка не любила свое отражение в зеркале. Куда милее ей была внешность Джессики Рэббит из мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?».

В погоне за недостижимым идеалом Пикси потратила миллионы на пластические операции. Героиня удалила ребра и стала носить тугие корсеты, желая получить мультяшную тонкую талию.

Пикси Фокс увеличила грудь и встала импланты под веки, чтобы ее глаза стали больше. Девушка даже исправила форму своих ушей за 5 тысяч долларов.

После многочисленных модификаций красавица Фокс стала выглядеть пугающе, но героиня не останавливается на достигнутом и планирует новые операции.