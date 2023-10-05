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Как сегодня выглядит цыганская танцовщица, ради которой Яшка из «Неуловимых» бросил первую жену

5 октября 2023 13:30
Как сегодня выглядит цыганская танцовщица, ради которой Яшка из «Неуловимых» бросил первую жену

Не утратила с годами яркой красоты.

Личная жизнь Василия Васильева полна любовных драм. Яшка-цыган из легендарных «Неуловимых мстителей» и за пределами съемочной площадки оказался страстным и темпераментным человеком. Первой супруги Галины Храмовой артист добивался два года, но в итоге ушел от нее к молодой танцовщице.

Увидев Марианну Мерцалову, актер пропал. Стройная красавица с точеными чертами лица и пышной копной черных волос — в нее было невозможно не влюбиться. Пара вместе до сих пор, вместе они воспитали двоих дочерей — Есению и Кристину. Супруги уже много лет работают бок о бок в цыганском культурном центре в Твери.

Мерцалова скромно держится в тени мужа и не стремится попасть на телепередачи и в заголовки СМИ. Даже постарев, артистка осталась все такой же прекрасной. Кажется, что своим взрослых девочкам женщина приходится старшей сестрой, а не матерью.

Как сегодня выглядит цыганская танцовщица, ради которой Яшка из «Неуловимых» бросил первую жену
Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966), кадр из телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале
Алла Новикова
Алла Новикова
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