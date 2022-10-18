Как никогда актуально: скрытый смысл «Кривых зеркал» стал понятен только сейчас

Фильм-сказка «Королевство кривых зеркал» вышел в советский прокат в 1963 году. Картина сразу же понравилась зрителям, которые остались в восторге не только от ярких образов, но и от многозначности сюжета.

Так, действие фильма происходит в вымышленной стране с капиталистическим уклоном. На первый взгляд кажется, что Александр Роу, режиссер ленты, активно критикует иностранный уклад жизни. Однако многие предполагают, что на самом деле создатели пытались осудить именно советскую систему.

Например, одного из героев, мальчика Гурда, правители страны заперли в башне, ведь он отказался делать очередную партию зеркал. По словам героя, он не может их производить, ведь они «искажают действительность». И если во время выхода зрители были уверены, что таким образом сценаристы намекают на капитализм, то теперь многие предполагают критику СССР.

Также в фильме прослеживаются и другие детали, по которым можно понять, насколько не нравилась авторам жизнь в их стране.

Сам Роу при этом никак не комментировал свои фильмы. За годы карьеры он выпустил множество киносказок, которые пользуются популярностью по сей день и привлекают внимание зрителей.