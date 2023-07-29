Как Доцент не спалился? Этот очевидный ляп в «Джентльменах удачи» не замечают в упор

Картину «Джентльмены удачи» снимал режиссер Александр Серый. При работе над фильмом он использовал и собственный опыт: в молодости мужчина провел несколько лет в заключении, когда избил предполагаемого любовника своей невесты. Неудивительно, что поддельные татуировки на главном герое выглядят так достоверно.

Но гримеры были не так опытны и далеко не так внимательны, как сам режиссер. Поэтому с тату на теле Евгения Леонова в кадре происходит нечто странное. Они находятся на своих местах, но иногда переворачиваются вверх ногами, как будто подставной Доцент сам рисовал их себе по ночам шариковой ручкой.

Очевидно, что и по сюжету фильма рисунки на теле должны быть поддельными, поэтому со временем стираются и бледнеют. Но в сцене, где персонажи обтираются снегом, тату на руках героя просто смываются.

Непонятно, почему такие опытные бандиты, как Хмырь и Косой, не заметили этой промашки. Получается, что главный герой должен был попасться на лжи очень быстро.